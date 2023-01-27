Российские инженеры разрабатывают беспилотный снегоуборщик

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Инженеры Московского политеха вместе со специалистами компании «Конкордия» разрабатывают первую в России беспилотную коммунальную машину. С помощью автоматического режима она сможет убирать снег, мусор и листья с улиц и дворов. Об этом сообщают «Известия».



Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что за управление беспилотника будет отвечать автоматическая система с технологией машинного зрения. Отличительная черта технологии заключается в том, что оно должно будет выполнять свои функции среди многочисленных препятствий. В зависимости от вида преграды робот будет сам решать как его преодолеть. Так, машина сможет объехать препятствие, остановиться и подождать пока дорога не освободиться, либо же просто избавиться от преграждения (если это куча снега или мусора).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также машина сможет не только определять наличие препятствия, но и относить его к определенной категории. Для этого специалисты разрабатывают специальные алгоритмы распознавания.

Кроме того, сообщается, что машина создается на базе колесной платформы. Она не будет загрязнять вредными веществами окружающую среду. Также электромобиль сможет круглосуточно работать на улицах и в зонах отдыха.

В декабре 2022 года сообщалось, что ученые и студенты Пермского Политеха разработали и протестировали установку для прессования снега. Инженеры отметили, что изобретение представляет собой подогреваемую опалубку с возможностью прессования снега. Также разработчики прокомментировали принцип работы технологии. Так, отмечалось, что после формирования снегоблока нужно выключить нагрев и разобрать установку, а затем блок замерзает. Далее все операции повторяются на новом месте. Когда накапливается достаточное количество снегоблоков, их поднимают с помощью кран-борта.



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Антон Гаврилов