В Казани баланс между работой и личной жизнью не могут соблюдать 42% горожан

Только 44% казанцев могут соблюдать баланс работы и личной жизни. Справляются с этим молодые сотрудники лучше, чем работники в возрасте (53%). Не хуже удается соблюдать данный баланс и горожанам с жалованьем до 30 тысяч рублей — они делают это лучше, чем те опрошенные, которые зарабатывают в месяц больше 30 тысяч рублей (59%). Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Аналитики также выяснили, что у четырех из 10 респондентов никак не получается достичь золотой середины между работой и личной жизнью. Большую долю своего времени работе отдают 37% опрошенных. Больше уделять времени личной жизни стараются 4% респондентов.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо этого, исследование показало, что баланс работы и личной жизни больше всего удается соблюдать бухгалтерам (59%), квалифицированным рабочим (52%) и юристам (49%). Меньше всего достичь такого равновесия удается учителям и проектировщикам (37%), врачам (40%) и логистам (41%).

В конце декабря 2022 года сообщалось, что сфокусироваться на карьере в 2023 году планируют 69% россиян. Исследование, в котором принимали участие 4 060 человек показало, что чаще в приоритет ставили карьеру россияне до 24 лет (82%), реже — от 55 лет.

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Антон Гаврилов