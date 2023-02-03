Официальная статистика: в Татарстане в конце января подорожали бананы, сосиски и свежие огурцы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце января в Татарстане выросли средние цены на ряд продуктов питания. В частности, подорожали свежие огурцы, сосиски и сардельки, бананы и фруктово-ягодные консервы для детского питания.

Заметнее всего с 23 по 30 января в Татарстане выросла средняя цена килограмма свежих огурцов — на 5,89%. Она достигла 214,45 рубля.

Динамика роста цен на другие продукты питания в Татарстане за неделю сложилась следующим образом:

фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 2,7%, до 491,71 руб./кг,

бананы — на 2,18%, до 93,17 руб./кг,

сосиски, сардельки — на 1,64%, до 377,41 руб./кг,

сметана — на 1,47%, до 205,2 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в Татарстане подорожали полукопченая колбаса, мороженая неразделанная рыба, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, овощные консервы для детского питания, черный байховый чай, пшеничная мука и яблоки. Минимально выросли средние цены на мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло, маргарин, сухие молочные смеси для детского питания, шлифованный рис, пшено, гречка, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, следует из данных Татарстанстата.

Не изменилась за неделю средняя цена соли (13,82 руб./кг), а также хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов. Подорожала баранина (кроме бескостного мяса) — на 0,22%, до 575,49 руб./кг. До этого на протяжении двух недель средняя цена не менялась.

Также в Татарстане в конце января зафиксировали рост средних цен на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Подорожали репчатый лук (+4,87%), морковь (+4,44%), картофель (+1,48%), свежая белокочанная капуста (+1,41%) и столовая свекла (1,11%).

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Татьяна Демина