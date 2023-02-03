В Минэнерго заявили о решении проблем бесхозяйных электросетей за три — пять лет

Консолидацию бесхозных электросетей могут завершить в течение трех — пяти лет, сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия 1».



По его словам, у больших сетевых компаний с госучастием есть план по консолидации бесхозных сетей, и они «в инициативном порядке осуществляют инвентаризацию всего сетевого хозяйства»:

— Мы надеемся, что эта работа за три — пять лет будет завершена. И мы надеемся, что с помощью региональных властей этот процесс будет ускорен, сказал Грабчак.

Замминистра напомнил, что в Гражданский кодекс РФ внесли изменения, упрощающие порядок постановки бесхозяйных сетей на баланс сетевой организации. Если ранее эта процедура занимала до трех лет, то сейчас она длится порядка трех месяцев.

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Маргарита Головатенко