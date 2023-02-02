В Татарстане установят еще 20 зарядных станций для электромобилей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане появится 20 новых зарядных станций для электромобилей. Об этом на круглом столе «Развитие автомобильного электротранспорта в РФ» сообщил глава Минпромторга РТ Олег Коробченко.

Сейчас на территории республики установлено 158 станций. К 2024 году планируется обеспечить эксплуатацию не менее 194 ЗЭС.

— На 2023 год мы хотим сделать акцент на федеральные и региональные дороги, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение электромобилей по всей территории Татарстана, — отметил министр.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Также в планах властей сделать бесплатную стоянку для электромобилей на всех муниципальных парковках, рассмотреть возможность введения льготного транспортного налога и пропагандировать использование этого вида транспорта.

В январе электромобили Evolute начали поступать в автопарки-партнеры сервисов такси. Как рассказал управляющий партнер компании-производителя «Моторинвест» Андрей Резников, 50 автомобилей приобрел таксопарк в Казани.

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Айрат Назипов