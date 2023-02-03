Каждый второй казанец желает приобрести электромобиль

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

47% казанцев желают приобрести электромобиль. Имеется такое средство передвижения лишь у 1% жителей столицы Татарстана. Об этом говорится в результатах совместного исследования Группы «Ренессанс страхование» и платформы для продажи и покупки автомобилей «Авито Авто».

Аналитики выяснили, что особой популярностью у казанцев пользуются электромобили японских марок — такой хотел бы приобрести 29% респондентов. Не менее популярны у казанцев немецкие (20%) и российские (18%) марки авто. Также опрос показал, что самое большое количество любителей электромобилей проживает в Казани (47%).

Ко всему прочему, исследование показало, что 53% казанских любителей электрокаров боятся, если у автомобиля произойдет полная разрядка аккумулятора. Не меньшее беспокойство у 52% казанцев также вызывает проблема возможного короткого замыкания внутри батареи. 47% респондентов признались, что боятся разрядки аккумулятора во время движения по трассе, 32% — быстрой деградации аккумулятора, 29% — проблем с буксировкой электромобиля, 19% — повреждения системы охлаждения, проводки.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Также исследование показало, что 52% казанцев хотят приобрести электромобиль из-за экологичности. Еще 44% выбирают данный вид транспорта за низкую стоимость зарядки на станции. 36% — за тишину в салоне.

Недавно сообщалось, что в России возрастает спрос на электромобили. Автоэксперт Петр Баканов отмечал, что популярность электрокаров растет, несмотря на то, что зарядная инфраструктура в России еще недостаточно развита. Также специалист отметил, что, если 2023 год пройдет без потрясений, количество проданных электрокаров повысится до 10 тысяч.



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Антон Гаврилов