На Татарстан пришлась почти треть обращений по страховому возмещению случаев с крупным рогатым скотом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

30% от общего количества обращений по страховому возмещению случаев с крупным рогатым скотом пришлось на Татарстан, из-за чего республика по этому критерию заняла второе место среди регионов России. Об этом сообщает «Афанасий бизнес».

Всего за 2022 год страховое возмещение случаев с крупным рогатым скотом получили 686 клиентов «Росгосстраха». Больше всего из них (37%) поступило из Чувашии, чуть меньше — из Татарстана. Третье место по количеству таких обращений занял Башкортостан (8,5%).

Падеж скота или его вынужденный убой из-за болезни и травмы — самый распространенный страховой случай в прошлом году. На него пришлось 90% обращений. В 35% случаев гибель произошла из-за тимпании рубца, в 25% — из-за травм и других болезней.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, за прошедший год из Татарстана экспортировали 163 313 тонн животноводческой продукции. В основном странами-экспортерами выступали Латвия, Германия, Нидерланды, Дания, Таджикистан, Болгария, Республика Беларусь.

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Елизавета Пуншева