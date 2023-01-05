Из Татарстана экспортировали свыше 163 тысяч тонн животноводческой продукции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из Татарстана экспортировали 163 313 тонн животноводческой продукции за прошедший год. В основном странами-экспортерами выступали Латвия, Германия, Нидерланды, Дания, Таджикистан, Болгария, Республика Беларусь. Специалисты Управления Россельхознадзора по РТ выдали 2005 ветеринарных сертификатов.

В то же время в республику завезли из-за рубежа 6269 голов крупного рогатого скота: из Венгрии, Дании, Германии и Нидерландов; а также 33 608 суточных цыплят и инкубационного яйца индюшат — 208 000 штук.

В сфере ветеринарного надзора служба провела 358 профилактических визитов, более 200 консультаций, направила 341 предостережение за минувший год.

Фото: shn.tatarstan.ru

— В отношении свиноводческих и птицеводческих предприятий всех правовых форм проведено 253 профилактических визита. По выявленным нарушениям рекомендовано срочно устранить даже малейшие нарушения. Обследована 41 территория охотхозяйств на предмет обнаружения павших кабанов, птиц и проведения отбора проб для исследований, в ходе которых павших кабанов и птиц не обнаружено, — сообщили сегодня в Управлении, подводя итоги деятельности за 2022 год.

Совместно с ветеринарами специалисты вели мониторинг поступающей свиноводческой и птицеводческой продукции из других регионов. Отобрали и исследовали 10 178 проб свиноводческой, 5 427 проб птицеводческой продукции, все результаты отрицательные.

— Управлением Россельхознадзора при мониторинге информационных систем в области ветеринарии было выявлено 2329 нарушений при оформлении ВСД, 42 фантомные площадки, по адресу которых подконтрольная деятельность не осуществлялась. По результатам выявленных нарушений направлено 770 предупреждений, аннулирована и заблокирована 1 431 учетная запись уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов, — сообщили в службе.

Мария Иванова