В Казани девушка лишилась Hammer из-за штрафов почти на 200 тысяч рублей

В Казани девушка лишилась внедорожника Hammer из-за неоплаченных штрафов на сумму в 185 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по Татарстану.



Владелица не оплачивала штрафы за нарушение ПДД в течение долгого времени, из-за чего сумма задолженности почти достигла 200 тысяч рублей.

Пристав арестовал транспортное средство, вызвал эвакуатор и отправил внедорожник на специализированную стоянку. Владелице пояснил, что на погашение штрафов у нее есть десять дней. Если она не заплатит, автомобиль передадут на торги. Для определения рыночной цены привлекут специалиста-оценщика.

За неделю в Татарстане приставы арестовали 29 автомобилей в рамках рейда.

В 2022 году судебные приставы Татарстана арестовали почти 500 автомобилей у лиц, имеющих неоплаченные штрафы за нарушения ПДД.

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Маргарита Головатенко