Астрономы рассказали россиянам, когда можно вновь искать на небе комету

Яркая комета C/2022 E3 (ZTF) пролетела 1 февраля рядом с Землей и сейчас начнет отдаляться. Однако небесное тело еще можно будет увидеть 10 и 11 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на московский планетарий.

— Но это вовсе не означает, что наблюдать ее в дальнейшем будет невозможно, по мере удаления от Солнца яркость кометы будет уменьшаться, и находить ее будет все сложнее, но с 10 на 11 февраля комета пройдет всего в 1,5 градуса от Марса, что значительно облегчит ее поиски на небе, — сказано в сообщении.

По словам ученых, комета окажется на минимально близком расстоянии от Земли в 21.00 по мск. Отмечается, что в этот момент небесное тело будет отделять от нашей планеты 42 миллиона километров. Астрономы советуют следить за полетом кометы в телескоп или бинокль вдали от города, где нет значительной засветки.

Фото: pixabay.com

В конце января сообщалось, что научное сообщество признало астероид YG2022 квазиспутником Земли. Об этом рассказал первооткрыватель объекта — российский астроном Геннадий Борисов. Специалист подчеркнул, что размер небесного тела составляет 20—30 метров. По словам ученого, на сегодняшний день открыто более семи квазиспутников Земли. Помимо этого Борисов рассказал, что за последние два месяца открыл 14 околоземных астероидов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов