Российский астроном рассказал об открытом им квазиспутнике Земли

Научное сообщество признало астероид YG2022 квазиспутником Земли. Об этом рассказал первооткрыватель объекта — российский астроном Геннадий Борисов, сообщает «РИА Новости».

— Есть естественный спутник — Луна, есть искусственные спутники на орбите, а это астероид, его нумерация YG2022, — объяснил он.

Борисов также подчеркнул, что размер небесного тела составляет 20—30 метров.

— Период обращения вокруг Солнца год. Его абсолютная звездная величина 26, — добавил астроном.

Фото: pixabay.com

По словам ученого, на сегодняшний день открыто более семи квазиспутников Земли. Помимо этого Борисов рассказал, что за последние два месяца открыл 14 околоземных астероидов.



25 января председатель экспертной группы по космическим угрозам при совете РАН по космосу Борис Шустов объяснил природу зеленой кометы, которая приближается к земле. Эксперт объяснил, что свое название она получила из-за окутывающего ее газа, который состоит из двухатомного углерода либо молекул циана.



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Антон Гаврилов