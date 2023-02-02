На профессию воспитателя в Казани приходится почти треть всех вакансий в сфере образования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани почти треть размещенных в образовательной сфере вакансий приходится на профессию воспитателя. Спрос на этих специалистов в городе год к году увеличился на 8%, сообщили «Реальному времени» в «Авито Работа».

Увеличение количества вакансий воспитателей эксперты объясняют открытием новых детских садов. Также отразилось и расширение числа групп разной направленности. Платить им готовы до 80 тысяч рублей в месяц.

На втором месте по востребованности в Казани — учителя. На них приходится почти четверть (23%) от общего числа вакансий в сфере образования. Спрос на педагогов в столице Татарстана вырос на 30%. В зависимости от опыта, объема занятости и места работы учителям готовы платить от 25 до 150 тысяч рублей в месяц.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Доля вакансий педагогов-репетиторов в сфере образования Казани составила 5%. Спрос на них в городе увеличился на 22%. В среднем им платят 1 тысячу рублей за урок.

Напомним, в Казани на протяжении трех лет сохраняется дефицит учителей начальных классов, математики и русского языка. В детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования города работает почти 31 тысяча человек, педагогов из них — 16,7 тысячи.



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Татьяна Демина