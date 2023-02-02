В Казани на пожаре в охранной будке пострадал мужчина
В Казани утром 2 февраля произошел пожар в одноэтажной деревянной будке охраны автомобильной стоянки на улице Чапаева, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Пожар потушили до прибытия, горели вещи в помещении охраны. Площадь пожара составила 0,5 кв. метра. Причина пожара устанавливается.
На пожаре пострадал мужчина 1973 года рождения, его госпитализировали в РКБ с термическим ожогом ноги.
Ночью 29 января в Казани на пожаре в квартире спасли мужчину. Пострадавшего доставили в больницу №7 с ожогами первой-второй степени и отравлением продуктами горения.
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