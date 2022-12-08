Половина татарстанцев планирует найти подработку помимо основной работы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Половина татарстанцев планирует найти подработку помимо основной работы. В 2022 году количество людей, у которых есть подработка, увеличилось в два раза, сообщает сервис по поиску работы HeadHunter.

Чаще других о наличии подработки сообщали работники индустрии красоты и фитнеса — 22% ее представителей, специалисты научно-образовательной сферы (14%), сферы развлечений, искусства и массмедиа (13%). Среди маркетологов, PR-менеджеров и юристов дополнительную работу берет каждый десятый.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Реже всего подработкой занимаются специалисты добывающей отрасли (3%), сферы закупок (5%). Редко берет дополнительную работу административный персонал (6%) и специалисты по управлению персоналом (6%).

Напомним, в начале апреля исследование показало, что 73% казанцев готовы найти подработку. Половина опрошенных жителей татарстанской столицы планируют совмещать подработку с учебой, а 34% — с основной работой.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова