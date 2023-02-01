Татарстан по доле городского населения занимает 6-е место в ПФО
Татарстан не попал в топ-5 регионов Приволжского федерального округа по доле городского населения, выяснило «Реальное время», изучив данные Росстата на 1 января 2023 года. Республика находится на 6-м месте с показателем 76,7%.
Наибольшая доля городского населения среди регионов ПФО в Нижегородской области — 80%. Это 2,46 млн человек из 3,08 млн населения.
В топ-5 по наибольшей доле населения также вошли Самарская, Кировская, Ульяновская и Саратовская области. Наименьший показатель в Оренбургской области — 59,8%, или 1,1 млн человек из 1,84 млн всего населения.
«Реальное время» составило рейтинг регионов ПФО по доле городского населения на начало 2022 года:
- Нижегородская область — 80%
- Самарская область — 79,5%
- Кировская область — 78,3%
- Ульяновская область — 77%
- Саратовская область — 76,8%
- Татарстан — 76,7%
- Пермский край — 75,6%
- Марий Эл — 68,8%
- Пензенская область — 68,8%
- Удмуртия — 65,7%
- Чувашия — 64,3%
- Мордовия — 63,6%
- Башкирия — 62,4%
- Оренбургская область — 59,8%
Всего на начало 2023 года в Татарстане насчитывается чуть более 4 млн жителей. Из них 3,07 млн человек проживают в городской местности. В селах и деревнях обосновались 930 126 татарстанцев.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым