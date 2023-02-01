Татарстан по доле городского населения занимает 6-е место в ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Татарстан не попал в топ-5 регионов Приволжского федерального округа по доле городского населения, выяснило «Реальное время», изучив данные Росстата на 1 января 2023 года. Республика находится на 6-м месте с показателем 76,7%.

Наибольшая доля городского населения среди регионов ПФО в Нижегородской области — 80%. Это 2,46 млн человек из 3,08 млн населения.

В топ-5 по наибольшей доле населения также вошли Самарская, Кировская, Ульяновская и Саратовская области. Наименьший показатель в Оренбургской области — 59,8%, или 1,1 млн человек из 1,84 млн всего населения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» составило рейтинг регионов ПФО по доле городского населения на начало 2022 года:

Нижегородская область — 80% Самарская область — 79,5% Кировская область — 78,3% Ульяновская область — 77% Саратовская область — 76,8% Татарстан — 76,7% Пермский край — 75,6% Марий Эл — 68,8% Пензенская область — 68,8% Удмуртия — 65,7% Чувашия — 64,3% Мордовия — 63,6% Башкирия — 62,4% Оренбургская область — 59,8%

Всего на начало 2023 года в Татарстане насчитывается чуть более 4 млн жителей. Из них 3,07 млн человек проживают в городской местности. В селах и деревнях обосновались 930 126 татарстанцев.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина