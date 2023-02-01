Новости общества

17:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстан по доле городского населения занимает 6-е место в ПФО

16:14, 01.02.2023
Татарстан по доле городского населения занимает 6-е место в ПФО
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Татарстан не попал в топ-5 регионов Приволжского федерального округа по доле городского населения, выяснило «Реальное время», изучив данные Росстата на 1 января 2023 года. Республика находится на 6-м месте с показателем 76,7%.

Наибольшая доля городского населения среди регионов ПФО в Нижегородской области — 80%. Это 2,46 млн человек из 3,08 млн населения.

В топ-5 по наибольшей доле населения также вошли Самарская, Кировская, Ульяновская и Саратовская области. Наименьший показатель в Оренбургской области — 59,8%, или 1,1 млн человек из 1,84 млн всего населения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» составило рейтинг регионов ПФО по доле городского населения на начало 2022 года:

  1. Нижегородская область — 80%
  2. Самарская область — 79,5%
  3. Кировская область — 78,3%
  4. Ульяновская область — 77%
  5. Саратовская область — 76,8%
  6. Татарстан — 76,7%
  7. Пермский край — 75,6%
  8. Марий Эл — 68,8%
  9. Пензенская область — 68,8%
  10. Удмуртия — 65,7%
  11. Чувашия — 64,3%
  12. Мордовия — 63,6%
  13. Башкирия — 62,4%
  14. Оренбургская область — 59,8%

Всего на начало 2023 года в Татарстане насчитывается чуть более 4 млн жителей. Из них 3,07 млн человек проживают в городской местности. В селах и деревнях обосновались 930 126 татарстанцев.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также