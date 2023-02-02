Сегодня в Татарстане ожидается до -8 градусов

В четверг, 2 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный южный, юго-восточный ветер. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -3 до -8 градусов. В Казани прогнозируется от -5 до -7°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 3—4 февраля, в Татарстане сохранится пасмурная погода, временами будет наблюдаться снег. Ночью прогнозируется от -7 до -12 градусов, а при прояснениях — до -15°С. Днем ожидается от -2 до -7°С.



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Татьяна Демина