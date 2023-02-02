Новости общества

06:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается до -8 градусов

06:30, 02.02.2023
Сегодня в Татарстане ожидается до -8 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 2 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный южный, юго-восточный ветер. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -3 до -8 градусов. В Казани прогнозируется от -5 до -7°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 3—4 февраля, в Татарстане сохранится пасмурная погода, временами будет наблюдаться снег. Ночью прогнозируется от -7 до -12 градусов, а при прояснениях — до -15°С. Днем ожидается от -2 до -7°С.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также