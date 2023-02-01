«Нижнекамскшина» утвердит список кандидатур в совет директоров

ПАО «Нижнекамскшина» 3 февраля проведет заседание совета директоров. В повестку включено утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в совет директоров компании на годовом общем собрании акционеров.

Также 3 февраля «Нижнекамскшина» планирует утвердить план мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров и смету затрат на него. В повестке также включен вопрос утверждения списка кандидатур в ревизионную комиссию.

Фото: shina-kama.ru

В конце 2022 года совет директоров «Нижнекамскшины» единогласно одобрил продажу оставшихся акций «Татшине», подконтрольной АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Он пришел к выводу, что после покупки акций «Татшина» продолжит развивать бизнес компании в строгом соответствии с действующим законодательством России.



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Татьяна Демина