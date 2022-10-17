В Казани после капремонта открылась детская музыкальная школа №1 им. Чайковского — видео

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Сегодня в Казани после капитального ремонта открылась детская музыкальная школа №1 им.П.И. Чайковского. К 90-летию учреждения здание на ул. Горького, 22/26 — объект культурного наследия — полностью реконструировали. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В здании появился интерактивный музей, а также новые музыкальные инструменты. Во внутреннем дворе обустроили сцену для проведения камерных концертов. На открытии побывали народные артисты России Денис Мацуев и Константин Хабенский.

В сентябре «Реальное время» рассказывало, что в «Детской музыкальной школе №1 им. Чайковского» на улице Горького, 22/26, проведут капитальный ремонт за 72,1 миллиона рублей.

Исполнителю было необходимо отремонтировать и отреставрировать фасад, принять архитектурные решения. Кроме того, ему предстояло заменить водопровод, вентиляцию и внутреннюю канализацию, провести сантехнические и электромонтажные работы, наладить освещение и благоустроить территорию.



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Максим Кокунин