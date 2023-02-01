Председатель Счетной палаты Самарской области задержана по подозрению в превышении полномочий

Фото: пресс-служба Счетной палаты Самарской области

Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана полицией по подозрению в превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на депутата Госдумы Александра Хинштейна.

По данным источников издания, дело связано с нарушениями при использовании бюджетных средств в гараже, обслуживающем областное правительство. Как рассказали правоохранители, Счетная палата выявила эти нарушения, но не отразила в акте. Сам же Хинштейн сообщил, что уголовное дело возбуждено ГСУ при ГУ МВД Самарской области.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Елена Дуброва заняла пост главы в Счетной палате еще в марте 2019 года. До этого она работала заместителем главы г.о. Самара — руководителем департамента образования, главой департамента социальной поддержки и защиты населения администрации Самары, а также заместителем руководителя городского департамента здравоохранения.



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Максим Кокунин