В Татарстане сократилось число погибших в ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году на дорогах Татарстана погибло 306 человек, что меньше на 7 человек, чем в 2021-м. Об этом сообщил глава МВД по РТ Артем Хохорин на заседании правительства республики, посвященном обеспечению безопасности дорожного движения.

— За последние 5 лет аварийность на дорогах значительно снизилась, достигнуты целевые показатели федерального проекта «Безопасность дорожного движения». В 2022 года на дорогах погибло 306 человек (в 2018 году — 379 человек), — рассказал он.

Однако не все так гладко при общей положительной картине. По мнению Артема Хохорина, ситуация на дорогах остается достаточно неустойчивой. В каждом втором из районов «красной зоны» — это 14 муниципалитетов, Азканаевский, Альметьевский, Лаишевский и другие — произошел рост погибших.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На 2023 год установлена прогнозная цифра в 298 погибших. Это на 23,9% меньше показателя 2022 года.

— Вопрос выполнения этих параметров стоит достаточно остро. Необходимо определить меры, которые позволят решить эту задачу, — сказал Артем Хохорин.

Напомним, более 7 млн нарушений правил дорожного движения выявили сотрудники ГАИ в Татарстане за весь 2022 год. Почти 90% данных фактов зафиксировали комплексы фото- и видеофиксации.



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Луиза Игнатьева