Татарстан поделился опытом с ДНР в сфере строительства

Фото: Минстрой Татарстана

Представительная делегация во главе с первым заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики Евгением Солнцевым посетила сегодня Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Визит состоялся в целях обмена опытом в сфере строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Встречу провел глава министерства Марат Айзатуллин. Также в ней приняли участие заместители министра, руководители подведомственных организаций, представители Управления жилищной политики исполкома Казани, Госжилфонда при Президенте РТ.

В ходе ознакомительной встречи Марат Айзатуллин подробно рассказал о деятельности татарстанского Минстроя, об основных направлениях, роли служб заказчиков. Вниманию гостей также была представлена информация об итогах работы строительного комплекса в 2022 году, реализуемых в Татарстане государственных и республиканских программах по строительству, капитальному ремонту и реконструкции.

Фото: днронлайн.рф

Напомним, что в начале декабря Рустам Минниханов впервые встретился с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Они обсудили направления, которые могли бы быть интересны двум регионам в плане сотрудничества.

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Айрат Назипов