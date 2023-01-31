ЭП-600: реализация инвестиционного проекта СИБУРа в Нижнекамске превысила 70% (видео)

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Будущим татарстанской нефтехимии называют реализуемый в Нижнекамске проект СИБУРа по строительству нового этиленового комплекса ЭП-600. Новый олефиновый комплекс является частью Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса России.

Запуск комплекса позволит значительно увеличить мощности в стране по производству этилена для удовлетворения внутреннего спроса и снижения импортных поставок производных продуктов. Сейчас на строительной площадке трудятся 16 подрядных организаций. 10 из них представляют Татарстан. Всего в работах задействованы 4100 человек. Работники подрядных организаций заняты на монтаже металлоконструкций, трубопроводов, оборудования, на электромонтажных работах. Общий прогресс реализации проекта превысил 70%. По планам СИБУРа, механической готовности ЭП-600 достигнет уже во второй половине 2024 года.

Комплекс ЭП-600 станет одним из самых современных среди подобных производств в России. Производство базируется на основе передовых технологий в области переработки углеводородного сырья, что позволит обеспечить надежность, безопасность и экологичность нового комплекса. В год предприятие сможет принять до 1 млн 800 тыс. тонн сырья. Основной продукцией ЭП-600 станут этилен, пропилен, бутадиен и бензол — исходное сырье для получения широкого спектра товаров, в том числе используемых в автомобильной, сельскохозяйственной и строительной промышленностях. Основными потребителями продукции ЭП-600 станут действующие и перспективные производства «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза».

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О ходе строительства ЭП-600 — в видеоролике.

