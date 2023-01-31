В Челнах заказчики заключили 23,2 тысячи договоров на 6,1 млрд рублей

Муниципальные заказчики Набережных Челнов в 2022 году заключили 23,2 тысячи договоров на сумму 6,1 млрд рублей, сообщил начальник отдела муниципального заказа исполкома города Марсель Хайрутдинов.



Он доложил, что в городе осуществляют закупочную деятельность 292 муниципальных заказчика, в том числе 278 учреждений социальной сферы, 12 муниципальных унитарных предприятий, одно акционерное общество и одно общество с ограниченной ответственностью.

По результатам конкурентных процедур бюджет сэкономил 178 млн рублей. В 2022 году удалось сэкономить на 45 млн руб. больше, чем в 2021 году.

В основном торги осуществляются электронными аукционами — это 60% объема торгов, электронными конкурсами осуществляется 32%, на бирже — 8%, электронными котировками — 0,4%.

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Маргарита Головатенко