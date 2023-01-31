Волонтерский проект «Золотые руки, добрые сердца» стартовал в Нижнекамске

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел», волонтерами нижнекамского предприятия СИБУРа запущен новый проект «Золотые руки, добрые сердца». Инициатива, направленная на организацию помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также соцучреждениям — приютам и домам интернатам, вошла в число победителей X конкурса волонтерских проектов сотрудников СИБУРа.

— Цель проекта «Золотые руки, добрые сердца» — сплотить мастериц города для оказания помощи нуждающимся, это вязание изделий для тепла, шитье сумок для сменной обуви. Привлечь внимание к тому, что каждый по мере своего таланта и умения может оказать помощь. Тепло становится рукам от связанных варежек, а душе от внимания и заботы, — рассказала о проекте волонтер «Нижнекамскнефтехима» Екатерина Сидорова.

В конце января состоялось первое событие в рамках проекта. Волонтеры «Нижнекамскнефтехима» посетили клуб серебряного возраста «Встреча». Молодые нефтехимики пришли в гости с подарками — наборами для вязания. А участники клуба поделились опытом рукоделия. Совместно связанные под песни вещи: носочки, шарфы, домашние тапочки, скоро будут переданы в социальный приют «Балыш» и школу-интернат для детей с ограниченными возможностями.

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Впереди еще несколько подобных встреч: мастер-классов по вязанию и шитью. Стать участником акции сможет каждый желающий, а созданные с добрым сердцем и чистой душой вещи, будут переданы в социальные учреждения Нижнекамска. Самых активных участников проекта ждут памятные подарки.

«Золотые руки, добрые сердца» — лишь один из целого ряда волонтерских проектов нижнекамских нефтехимиков. Это и «Вместе с мамой», и «Мир без границ», и «Экотурнир с пользой», и «Добрая открытка». Узнать больше о каждом из них, а также о том, как можно стать участником доброго и полезного дела, можно на специальной встрече. Она состоится 31 января, ровно в 18.00, в МЦИ «Ковер».