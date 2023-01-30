Нападающего казанского «Ак Барса» Вадима Шипачева признали лучшим игроком дня в КХЛ
Форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев получил 15% голосов болельщиков и был назван лучшим игроком прошедшего игрового дня. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
— Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв в 16-й раз в карьере набрал 4+ очка за матч, забил 50-й победный гол в регулярных сезонах, — отмечается в сообщении.
Напомним, в последнем матче Вадим Шипачев помог «Ак Барсу» разгромить челябинский «Трактор». Казанцы победили со счетом 6:0.
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