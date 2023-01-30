Новости спорта

22:18 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Нападающего казанского «Ак Барса» Вадима Шипачева признали лучшим игроком дня в КХЛ

22:03, 30.01.2023
Нападающего казанского «Ак Барса» Вадима Шипачева признали лучшим игроком дня в КХЛ
Фото: КХЛ

Форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев получил 15% голосов болельщиков и был назван лучшим игроком прошедшего игрового дня. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

— Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв в 16-й раз в карьере набрал 4+ очка за матч, забил 50-й победный гол в регулярных сезонах, — отмечается в сообщении.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, в последнем матче Вадим Шипачев помог «Ак Барсу» разгромить челябинский «Трактор». Казанцы победили со счетом 6:0.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также