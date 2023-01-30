Как изменилась 7-я горбольница под руководством Марата Садыкова — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Врачи казанской 7-й горбольницы рассказали, как изменилось медучреждение под руководством министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова. Об их мнении рассказали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Еще в 2008 году в больнице началась масштабная реконструкция. После открытия в ней появился современный травмпункт, отделение женской консультации и городской центр аллергологии.

— Когда Универсиада была, к нам больницу 15-ю присоединили. В онкологии внесли изменения. По любому поводу любой человек нашей республики мог к нам приехать прооперироваться, — вспомнил операционный медбрат ГКБ №7 Валерий Охотин.

Как отмечают врачи, при Марате Садыкове «рождалась» клиника нового уровня.

— Раньше, если мы ставили диагнозы через 6—7 лет от начала заболевания, то благодаря тому, что клиника получила развитие под (руководством, — прим. ред.) Марата Наилевича, сейчас появилась возможность ставить диагнозы через 1,5—2 года, — сказала руководитель городского ревматологического центра ГКБ №7 Равия Мухина.

— У нас появились аппараты РКТ, МРТ. Это вообще было… Поликлиника и сам стационар стали первой больнице в Казани и республике, — поделилась воспоминаниями участковая медсестра ГКБ №7 Вера Бедова.

Заведующая отделением кардиологии №3 ГКБ №7 Елена Слепуха отметила, что Марат Садыков запомнился человеком, который активно вносил новые технологии в клинику. Врачи благодарны ему и за то, что он обеспечил пациентов новым центром, в котором оказывают современную кардиологическую медицинскую помощь.

Горбольнице №7 в Казани предложили присвоить имя главы Минздрава Татарстана Марата Садыкова, скончавшегося накануне. С такой инициативой выступила депутат Госдумы России от РТ Татьяна Ларионова. Она выразила соболезнования родным и близким Марата Садыкова и выразила надежду на то, что ее предложение поддержат те, «для кого память о Марате Наилевиче будет долгой и доброй».

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Айрат Назипов