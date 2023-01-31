Верховный суд Татарстана оценит законность УДО экс-главы «Свея»

Достоин ли экс-глава «Свея» Рашид Аитов досрочного освобождения из колонии решит сегодня Верховный суд РТ. Решение Нижнекамского суда об УДО для осужденного за обман дольщиков оспаривают представители прокуратуры.



Сам Аитов в заседании апелляционной инстанции участвовать не будет даже по системе видеоконференцсвязи. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Верховного суда со ссылкой на позицию самого осужденного.

Напомним, за решеткой заслуженный строитель Татарстана находится с ноября 2015-го. Сначала его арестовали, потом наказали реальным сроком по приговору за обман 126 дольщиков с ущербом 300 млн рублей на строительстве ЖК «Золотая середина». После кассации и апелляции срок наказания сократился до 9 лет и 9 месяцев, и этот срок истекает в июне 2023-го.

В декабре 2022-го Нижнекамский суд удовлетворил ходатайство адвоката Мидхата Курманова о досрочном освобождении Аитова, но в силу это решение не вступило. Его отмены добивается сторона обвинения.

Коллизия в том, что в один день с ходатайством об УДО суд удовлетворил и другое, дав санкцию на перевод осужденного застройщика на более мягкие условия — в колонию-поселение до конца срока по приговору. Это решение также оспаривается.

О работе и заслугах бывшего депутата Казгордумы в местах лишения свободы — в материале «Реального времени».