Владимир Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии вопросы стабильности нефтяного рынка

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка, — отмечается в заявлении.

Фото: pxhere.com

5 октября ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки. После этого в Вашингтоне заявили, что президент США Джо Байден разочарован этим решением.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов