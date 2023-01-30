В МВФ прогнозируют, что российский экспорт нефти не пострадает из-за установленного потолка цен
Российский экспорт сырой нефти не пострадает из-за установленного G7 предела цен на топливо. Такой прогноз дают аналитики Международного валютного фонда (МВФ), пишет «РИА Новости».
— Ожидается, что при текущем пределе цен на нефть, установленном «Группой семи», объемы экспорта российской сырой нефти существенно не пострадают, поскольку российская торговля перенаправлена из принявших санкции стран в страны, не вводившие их, — говорится в заявлении.
Сейчас США и их союзники хотят отложить пересмотр потолка цен на российскую нефть до марта и пока сохранить его на изначальном уровне $60. В то же время Эстония, Литва и Польша, настаивают на снижении лимита, считая его слишком высоким по сравнению с текущими рыночными ценами.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Указ будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года.
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