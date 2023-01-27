Bloomberg: США и их союзники хотят сохранить до марта потолок цен в $60

США и их союзники хотят отложить пересмотр потолка цен на российскую нефть до марта и пока сохранить его на изначальном уровне $60, сообщает Bloomberg.



Эстония, Литва и Польша, в то же время настаивают на снижении лимита, считая его слишком высоким по сравнению с текущими рыночными ценами.

Страны сослались на оценки Международного энергетического агентства, согласно которым средняя рыночная цена на российскую нефть составляла $54 в декабре и $52 в январе. В связи с этим прибалтийские республики добиваются ограничения цен на уровне $40–50. Указывается, что декабре ЕС согласился удерживать уровень цен как минимум на 5% ниже среднего рыночного уровня.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил выдвижение Еврокомиссией предложений по введению лимитов цен на российские нефтепродукты. Как пояснил Юшков, было принято решение о введении потолка цен как на российскую нефть, так и на российские нефтепродукты. При этом вступление в силу двух этих типов санкций было разведено по времени, потому что европейцам нужно было подготовиться.



В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Указ будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года.

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Маргарита Головатенко