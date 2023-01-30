Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, кого он звал на должность главного тренера

Бывший спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский раскрыл имя кандидата, который мог возглавить команду после ухода Леонида Слуцкого. Стать главным тренером клуба предложили экс-наставнику ФК «Сочи» Вадиму Гаранину.

— Гаранин дал свое согласие возглавить клуб. Но когда начало меняться руководство, я понял, что скоро уйду из «Рубина». Я не мог пригласить Гаранина, а потом сказать: «Ну все, я пошел». Мне пришлось ему позвонить и сказать, что я больше не имею права вести переговоры, — сказал он в интервью Sport24.

Олег Яровинский добавил, что помимо Гаранина вел «плотные переговоры» еще с двумя тренерами, но раскрывать их фамилии не стал. При этом он отметил, что не общался на эту тему с Сергеем Юраном и Курбаном Бердыевым.

Фото: rubin-kazan.ru

В субботу Юрий Уткульбаев официально стал главным тренером «Рубина». Контракт с 53-летним специалистом подписан до окончания сезона-2022/2023.



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Айрат Назипов