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Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, кого он звал на должность главного тренера

15:17, 30.01.2023
Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, кого он звал на должность главного тренера
Фото: rubin-kazan.ru

Бывший спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский раскрыл имя кандидата, который мог возглавить команду после ухода Леонида Слуцкого. Стать главным тренером клуба предложили экс-наставнику ФК «Сочи» Вадиму Гаранину.

— Гаранин дал свое согласие возглавить клуб. Но когда начало меняться руководство, я понял, что скоро уйду из «Рубина». Я не мог пригласить Гаранина, а потом сказать: «Ну все, я пошел». Мне пришлось ему позвонить и сказать, что я больше не имею права вести переговоры, — сказал он в интервью Sport24.

Олег Яровинский добавил, что помимо Гаранина вел «плотные переговоры» еще с двумя тренерами, но раскрывать их фамилии не стал. При этом он отметил, что не общался на эту тему с Сергеем Юраном и Курбаном Бердыевым.

Фото: rubin-kazan.ru

В субботу Юрий Уткульбаев официально стал главным тренером «Рубина». Контракт с 53-летним специалистом подписан до окончания сезона-2022/2023.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

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