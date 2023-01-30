В Казани в 2022 году объем закупок с участием малого бизнеса вырос на 88%

В Казани в 2022 году объем закупок с участием субъектов малого предпринимательства вырос на 88% — объем размещенных процедур превысил 3,7 млрд рублей, стало известно сегодня на деловом понедельнике в мэрии города.



— Приветствую эту практику и хочу обратить внимание, что нужно уходить от закупок у единственного поставщика в пользу конкурентных процедур. В этом случае у медали обе стороны золотые: мы экономим бюджетные средства и вовлекаем в работу городского хозяйства малый и средний бизнес, тем самым поддерживаем их и создаем конкурентную политику, — отметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Количество участников процедур уменьшилось на 10% — до 2,8 человека. Это связано с введением новых и ужесточением имеющихся требований к опыту успешного исполнения контрактов.

Как рассказал руководитель Дирекции по конкурентной политике и закупкам города Ильшат Салимзянов, объем муниципальных закупок в Казани за 2022 год увеличился на 13%. Заказчики разместили 1259 конкурентных процедур, что на 16% больше показателей прошлого года. Сумма закупок превысила 10 млрд рублей.

Ильсур Метшин отметил, дирекцию создавали с целью профессионального аудита деятельности муниципальных учреждений и предприятий для экономии бюджетных средств:

— Цифры говорят сами за себя — в этом году экономия составила 1,7 млрд рублей. Это позволяет аккумулировать средства и направить их в другие отрасли городского хозяйства.

Сумма средств, сэкономленных на закупках муниципальных заказчиков, унитарных предприятий и акционерных обществ, по сравнению с 2021 годом, выросла на 11%.



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Маргарита Головатенко