За год в Казани зарегистрировали почти 5,3 тысячи разводов

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В Казани показатель регистрации расторжения браков в 2022 году по сравнению с предыдущим годом сократился всего на 1%. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила начальник городского Управления записи актов гражданского состояния Римма Миннуллина.

За 2022 год в столице Татарстана развелись 5 285 пар. Большая часть разводов — 74% — зарегистрированы по решению суда, остальные 26% — по совместному заявлению супругов.

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— По соотношению «брак — развод» в городах-миллионниках Приволжского федерального округа Казань сохраняет лучший показатель превышения числа заключенных браков над расторгнутыми. По итогу 2022 года доля расторгнутых браков по отношению к заключенным в Уфе составила 56%, в Самаре — 59%, в Перми — 58%, а в Нижнем Новгороде — 54%, — рассказала Римма Миннуллина.

Напомним, за 2022 год в Казани брак заключили 12 668 пар, что на 9% больше, чем в 2021-м. С участием мобилизованных граждан в столице Татарстана в прошлом году зарегистрировали 468 браков.



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Татьяна Демина