Эндокринолог рассказала о пользе компота
Компот из натуральных плодов укрепляет здоровье желудочно-кишечного тракта. Об этом «Известиям Мордовии» рассказала эндокринолог и диетолог Елена Сюракшина.
Компот содержит множество полезных веществ, витаминов и минералов, обратила внимание эксперт. Постоянное употребление напитка улучшает работу пищеварительной системы. Кроме того, компот способствует укреплению сердечно-сосудистой системы.
Способствует мягкому очищению кишечника компот из чернослива и кураги. Он является натуральным легким слабительным.
Напомним, врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина рассказала, как безопасно похудеть. По ее словам, ни в коем случае нельзя голодать.
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