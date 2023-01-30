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Эндокринолог рассказала о пользе компота

02:28, 30.01.2023
Эндокринолог рассказала о пользе компота
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Компот из натуральных плодов укрепляет здоровье желудочно-кишечного тракта. Об этом «Известиям Мордовии» рассказала эндокринолог и диетолог Елена Сюракшина.

Компот содержит множество полезных веществ, витаминов и минералов, обратила внимание эксперт. Постоянное употребление напитка улучшает работу пищеварительной системы. Кроме того, компот способствует укреплению сердечно-сосудистой системы.

Способствует мягкому очищению кишечника компот из чернослива и кураги. Он является натуральным легким слабительным.

Напомним, врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина рассказала, как безопасно похудеть. По ее словам, ни в коем случае нельзя голодать.

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Елизавета Пуншева
ОбществоМедицина

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