Bloomberg: в мире резко упал спрос на говядину

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году спрос на говядину в мире резко упал, и в 2023 году тоже прогнозируется падение потребления этого вида мяса, несмотря на снижение уровня инфляции, сообщает Bloomberg.



В первую очередь отказываются от говядины в странах, в которых блюда из говядины едят чаще всего — это Аргентина, США и Великобритания.

В Аргентине приготовление стейков барбекю — часть национальной культуры. Так, в 2022 году в стране, по данным производителя говядины Ciccra, потребление говядины составило 47,2 кг на душу населения, в то время как в 2007 году этот показатель был 68,7 кг. Потребление этого вида мяса снизилось из-за роста цен в стране. Аргентинцы стали отдавать предпочтение курице — спрос на нее за 20 лет вырос с 18 до 46 кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Цены на говядину выросли в том числе в России. Как выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики, только в Татарстане за последние 2 года говядина (кроме бескостного мяса) подорожала в среднем на 39%. Если на 21 декабря 2020 года она составляла 350,41 рубля за килограмм, то на 19 декабря 2022-го она оценивалась в 485,94 рубля.

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Маргарита Головатенко