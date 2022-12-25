За два года говядина в Татарстане подорожала на 39%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики, в Татарстане за последние два года подорожала говядина (кроме бескостного мяса). Средняя цена выросла на 39%.

Если на 21 декабря 2020 года она составляла 350,41 рубля за килограмм, то на 19 декабря 2022-го она оценивается в 485,94 рубля. Для сравнения, 1 кг баранины татарстанцу обойдется в среднем в 570,93 рубля.

Стоит отметить, что средняя цена на говядину в республике выросла и за неделю с 12 по 19 декабря. Она увеличилась на 0,56%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Подорожали также куры (кроме куриных окорочков), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% и вермишель. Минимально с 12 по 19 декабря выросли средние цены на баранину, вареную колбасу, куриные яйца, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов и бананы.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина