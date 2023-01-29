«Нефтехимик» проиграл «Салавату Юлаеву»
«Нефтехимик» проиграл «Салавату Юлаеву» в овертайме со счетом 3:2. Большую часть матча инициатива была у нижнекамцев, однако «Салавату» удалось перевести игру в овертайм и обыграть соперников.
В составе нижнекамцев шайбы забросили Вячеслав Лещенко и Павел Порядин.
Следующий матч «Нефтехимик» проведет дома против «Автомобилиста» из Екатеринбурга во вторник, 31 января. Начало матча в 19:30 (мск).
27 декабря «Нефтехимик» обыграл «Автомобилист», матч завершился счетом 2:1. В составе нижнекамцев шайбы забросили Егор Попов и Андрей Белозеров.
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