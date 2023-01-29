Татарстанцев предупредили о тумане в понедельник
В Татарстане в понедельник, 30 января, местами ожидается туман, сообщили в Гидрометцентре республики.
Согласно прогнозу, минимальная температура воздуха ночью днем составит от -3 до -8 градусов.
На территории региона пройдет небольшой снег. Днем возможна слабая метель. Ветер юго-западный, южный умеренный. На дорогах гололедица.
По предварительном прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью во вторник, 31 января, ожидается от -6 до -11 градусов. Днем температуры воздуха составят от -3 до -8 градусов.
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