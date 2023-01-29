Новости общества

15:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанцев предупредили о тумане в понедельник

14:52, 29.01.2023
Татарстанцев предупредили о тумане в понедельник
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в понедельник, 30 января, местами ожидается туман, сообщили в Гидрометцентре республики.

Согласно прогнозу, минимальная температура воздуха ночью днем составит от -3 до -8 градусов.

На территории региона пройдет небольшой снег. Днем возможна слабая метель. Ветер юго-западный, южный умеренный. На дорогах гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительном прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью во вторник, 31 января, ожидается от -6 до -11 градусов. Днем температуры воздуха составят от -3 до -8 градусов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также