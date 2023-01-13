Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил планету, подобную Земле
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал свою первую экзопланету (так в астрономии называют планету, которая находится вне Солнечной системы). Своими габаритами она похожа на землю. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на интернет-издание The Independent.
Небесное тело обнаружили в созвездии Октант на расстоянии 41 светового года от Солнечной системы. Астрономы дали ему название LHS 475 b. Согласно данным специалистов, диаметр небесного тела составляет примерно 99% от диаметра Земли. Также отмечается, что там на несколько сотен градусов жарче, чем на Земле.
Пока астрономы не могут дать полную характеристику планеты. При этом уже сейчас специалисты заявляют, что на ней отсутствует плотная атмосфера с преобладанием метана.
По словам директора отдела астрофизики NASA Марка Клампина, телескоп в будущем сделает еще много других открытий.
— Телескоп «Джеймс Уэбб» приближает нас к новому пониманию похожих на Землю экзопланет, и его миссия только начинается, — заявил специалист.
Напомним, в ноябре 2022 года сообщалось о том, что космический телескоп NASA Джеймса Уэбба обнаружил яркие ранние галактики, которые до сих пор были скрыты от глаз человечества.
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