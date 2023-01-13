Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил планету, подобную Земле

Фото: NASA

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал свою первую экзопланету (так в астрономии называют планету, которая находится вне Солнечной системы). Своими габаритами она похожа на землю. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на интернет-издание The Independent.

Небесное тело обнаружили в созвездии Октант на расстоянии 41 светового года от Солнечной системы. Астрономы дали ему название LHS 475 b. Согласно данным специалистов, диаметр небесного тела составляет примерно 99% от диаметра Земли. Также отмечается, что там на несколько сотен градусов жарче, чем на Земле.

Фото: hubblesite.org

Пока астрономы не могут дать полную характеристику планеты. При этом уже сейчас специалисты заявляют, что на ней отсутствует плотная атмосфера с преобладанием метана.

По словам директора отдела астрофизики NASA Марка Клампина, телескоп в будущем сделает еще много других открытий.



— Телескоп «Джеймс Уэбб» приближает нас к новому пониманию похожих на Землю экзопланет, и его миссия только начинается, — заявил специалист.

Напомним, в ноябре 2022 года сообщалось о том, что космический телескоп NASA Джеймса Уэбба обнаружил яркие ранние галактики, которые до сих пор были скрыты от глаз человечества.



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Антон Гаврилов