Аналитик предсказал направление изменения курса

Эксперт по рынкам ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов рассказал, что происходит с российской валютой и почему ее курс может измениться. Об этом сообщает «РИА ФАН».

— Вчера вышла новость о том, что США и Япония вводят новые санкции в отношении российских физических и юридических лиц, но пока влияния какого-то сильного не оказала. Поддержку рублю пока еще оказывает налоговый период, но он постепенно уже заканчивается. Ну и конечно, действие бюджетного правила, в рамках которого ЦБ продает валюту, — объяснил аналитик.

Он также подчеркнул, что сейчас внимание игроков рынка приковано к началу действия эмбарго на нефтепродукты из России.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо этого, Багманов объяснил, что валюта может оказаться под давлением из-за профицита торгового баланса, который может произойти по причине падения объема экспорта. Аналитик добавил, что объем экспорта может упасть в случае, если Европа установит предельные цены на продукты нефтепереработки.

— В целом мы ожидаем, что это, конечно, станет негативно влиять в феврале, и рубль будет возвращаться к диапазону 70-75 и, соответственно, приближаться к отметке 10,5 рубля за юань, — заключил эксперт.

В декабре 2022 года Багманов рассказал, что на рубль влияет новый пакет санкций, которые согласовали страны Евросоюза. Также аналитик к числу негативных факторов отнес снижение цен на нефть и объема поставляемой Россией нефти. При этом эксперт отметил, что такая ситуация вскоре может измениться.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов