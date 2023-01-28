Минздрав: с 2009 года россияне стали в три раза меньше курить

С 2009 года распространенность курения среди россиян сократилась с 69% до 21%. Об этом говорится в телеграм-канале Минздрава России.

— Правительство и Минздрав России уже много лет реализуют последовательную политику, направленную на снижение распространенности курения (в том числе и электронных сигарет). Результаты реализации мер видны в данных статистики: по данным Росстата и GATS, — сказано в сообщении.

Фото: pixabay.com

В публикации также поясняется, что GATS представляет собой репрезентативный опрос домохозяйств. Отмечается, что в рамках данного опроса опрашиваются респонденты в возрастной категории от 15 лет и старше. В результате аналитики выясняется информация об основных характеристиках опрошенных.

— Его результаты содержат информацию об основных характеристиках опрошенных, уровнях потребления табака (курительного и други форм), отказе от курения, пассивном курении, экономических аспектах, роли СМИ, а также знаниях, отношении и восприятии различных аспектов, связанных с потреблением табака, — говорится в публикации.

Фото: pixabay.com

Накануне сообщалось, что 62% казанцев поддерживают запрет электронных сигарет в России. Еще 24% жителей столицы Татарстана выступают против данной инициативы. Помимо этого, выяснилось, что большая доля противников данной инициативы приходится на граждан моложе 34 лет (49%). С большим позитивом к данной идее относятся респонденты в возрастной категории от 35 до 44 лет (77%).



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Антон Гаврилов