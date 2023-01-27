«КОС-Синтез» обыграл московский «Восток»

Фото: пресс-служба "КОС-Синтез"

Казанский клуб «КОС-Синтез» обыграл МК СШОР «Восток-2», встреча завершилась со счетом 16-8 (5-0, 2-1, 5-3, 4-4). Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Пронин (4), Аухадеев (3), Деревянкин (3), Лисунов (2), Одинцов (2), Комаров (1), Сучков (1).



Счет открыли казанцы. На третьей минуте лишнего реализовал Адель Аухадеев, после чего в ворота соперника влетело 4 безответных мяча. 4 из 5 голов в первом периоде КОС-СИНТЕЗ провел в численном преимуществе. Дубль на счету Даниила Пронина.

Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

Во втором тайме казанцы увеличили фору до +6, 7-1. В третьей четверти гости забили три мяча, «КОС-Синтез» ответил пять. Результат 12-4 за четверть до финиша. В четвертом периоде свой четвертый гол в матче провел Даниил Пронин, сразу двое — Никита Деревянкин и Адель Аухадеев в третий раз поразили ворота москвичей.

Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

Финальная сирена запечатлела на табло счет 16-8 в пользу «КОС-Синтез». Завтра соперники проведут в Казани повторный поединок 11 тура.

Двумя уверенными победами со счетом — 14:6 и 10:6, соответственно, завершился выезд казанского «КОС-Синтеза» в Астрахань, где лучшая команда страны обыграла местное «Динамо-СШОР». Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о матчах, на которые казанская команда выехала без главного тренера и бомбардира.

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Маргарита Головатенко