В Челнах пациентке онкодиспансера установили протез из материала, используемого для космических кораблей

Фото: Онкоцентр Челнов

79-летней пациентке онкодиспансера в Набережных Челнах установили «вечный» протез, сделанный из материала, который используют в конструкции космических кораблей, сообщили в Онкоцентре города.



С раком молочной железы в анамнезе обратилась к врачам с мучительными болями в плече.

— Она не могла пошевелить рукой, все попытки отзывались сильной болью в теле. После диагностики стало ясно, что опухоль дала метастазы в левую плечевую кость и частично ее разрушила — образовался патологический перелом. Было принято решение выполнить резекцию кости с одномоментным эндопротезированием, — объяснил руководитель саркомной группы Онкодиспансера Ильдар Сафин.

Подобные операции проводятся лишь в нескольких федеральных центрах, а теперь и в Татарстане. Протезы из углерода в отличии от аналогов, которые широко применяются в травматологии, не токсичны и не содержат канцерогенов. Человеческий организм не воспринимает протез как инородное тело, так как состоит на 99,9% из углерода.

В октябре прошлого года челнинские онкологи удалили 54-летней жительнице Менделеевска опухоль — миому матки, которая весила 10 кг.



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Маргарита Головатенко