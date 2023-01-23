В Казани прошел первый день игр Специальной Олимпиады — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казани прошел первый день Единых игр Специальной Олимпиады, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Испытания игр, в том числе бег на снегоступах, проходят непросто, но с трассы никто не сходит. В этой дисциплине Татарстан представил четырех участников. Несмотря на большой опыт, они усердно тренировались каждый день.

Тренеры уверены, что именно спорт помогает особенным детям поверить в свои силы:

— Этим ребятам в первую очередь нужно помочь социализироваться. Дети у нас учатся в коррекционной школе, мы через спорт их вовлекаем в социальную жизнь, чтобы они себя нашли, устроились на работу, и себя, как говорится, в этой жизни применили, — поделилась руководитель делегации из вологодской области Татьяна Шаравина.

Церемония открытия Единых игр по программе Специальной Олимпиады России состоялась в Казани 22 января. На соревнования в столицу Республики Татарстан съехалось более 2 тысяч специальных спортсменов, тренеров и сопровождающих из 59 регионов России и Республики Беларусь.



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Маргарита Головатенко