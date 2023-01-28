Казань попала в топ-3 востребованных направлений отдыха у россиян в феврале

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Казань попала на второе место в топе лидеров по количеству бронирований отелей в конце февраля. В столице Татарстана за сутки проживания в отеле придется отдать в среднем 6 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах исследования компании МТС, которая ссылалась на сервисы МТС Travel и Bronevik.com.

Исследование показало, что лидерство в данном рейтинге досталось Петербургу. Так, чтобы в Северной столице заказать номер на сутки, придется отдать в среднем 3,8 тысячи рублей. Второе место на ряду с Казанью разделил Ярославль — здесь за сутки проживания также нужно заплатить 6 тысяч рублей. В топ популярных городов для путешествий вошла и Москва (4,6 тысячи рублей за ночь в отеле).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Помимо этого, аналитики выяснили, что в список самых популярных направлений для отдыха по России вошли Самара, Томск и Ростов-на-Дону — средняя стоимость проживания 2,8 тысячи рублей посуточно. Исследование показало, что путешественники чаще всего не задерживаются в отелях более чем на 2 дня. Исключение в этом вопросе курорты Краснодарского края — там туристы бронируют жилье на 4—5 суток.

18 января сообщалось, что средняя стоимость размещения в отелях Татарстана в период новогодних праздников выросла за год на 7%. Также отмечалось, что республика вошла в десятку лучших по бронированию отелей. В период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года на Татарстан пришлось 3% от общего числа бронирований отелей по России.



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Антон Гаврилов