Актуальные акции для бизнеса!

По данным Forbes, число прекративших деятельность компаний в России в 2022 году превысило число вновь открытых на 14%. В целях снижения издержек бизнеса в условиях санкций Единая арендная система запустила акции:



1. 5000 рублей за офис с юридическим адресом

Акция реализуется путем снижения арендной платы (постоянной и переменной) до суммы 5000 руб. за помещение с юридическим адресом вне зависимости от площади помещения.

Условия проведения акции уточняйте по телефонам: 8 (843) 510-99-10, 8 (843) 207-27-00

2. Два месяца по цене одного и переезд в подарок

Акция реализуется путем снижения ежемесячной арендной платы на 50% на два месяца аренды.

Условия по порядку получения и размеру компенсации расходов на переезд уточняйте по телефонам: 8 (843) 510-99-10, 8 (843) 207-27-00.

Акционные предложения:

бизнес-центр Васильченко, 1, к. 153;

бизнес-центр Клары Цеткин, 8/27а;

бизнес-центр Сибирский тракт, 34, к. 4 и 2;

бизнес-центр Кулагина, 10.

Период действия акции с 01.12.2022 по 31.03.2023 года включительно.

Условия и акционные помещения смотрите на сайте

«Единая арендная система» работает на рынке недвижимости более 18 лет, следует трендам направления, успешно помогая предпринимателям в решении вопроса аренды недвижимости для бизнеса: офисы, торговые площади, складские и производственные помещения, площади свободного назначения. Специалисты компании учитывают все нюансы и занимаются подбором помещения исходя из потребностей бизнеса.

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