«3 следователя, 5 адвокатов, 15 депутатов»: на коллегии Следкома по РТ рассказали о «статусных» преступлениях

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За год в Татарстане к уголовной ответственности привлечены 40 человек с особым правовым статусом. «От уголовной ответственности он не ограждает», — отметил на итоговой коллегии глава Следкома по РТ Валерий Липский.



По данным ведомства, среди привлеченных 3 сотрудника следственных органов, 5 адвокатов, 4 члена участковых избиркомов, 15 муниципальных депутатов и 1 глава поселения.

Липский отметил, что его подчиненными раскрыто тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетней девочки. По версии силовиков, его совершил в декабре 2010 года депутат одного из поселений Азнакаевского района.

Также в суд направлено дело экс-заведующего коллегии адвокатов Алексеевского района Игоря Ткаченко. Дело против него возбуждали по подозрению в посредничестве взятке, теперь в СК считают — обвиняемый обманом получил от фигуранта 250 тысяч рублей за вынесение мягкого решения по уголовному делу, без посадки.

«Не избежал ответственности и один из наших сотрудников — старший следователь Мензелинского межрайонного следственного отдела, который обвиняется в превышении должностных полномочий и фальсификации уголовного дела», — сообщил генерал-майор юстиции, подчеркнув, что всего за год привлечены к ответственности 40 сотрудников правоохранительных органов, и вспомнив дело двух гаишников, обвиняемых в незаконной выдаче 81 водительского удостоверения.

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Ирина Плотникова