В Москве добавили срок уральскому экс-схиигумену Сергию

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Суд в Москве добавил 3,5 года к сроку ранее осужденного бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) по делу об экстремизме. Об этом сообщает «РИА Новости».

Путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений ему назначили семь лет колонии общего режима.

Его помощник Всеволод Могучев осужден на 5 лет колонии. Именно такие сроки для подсудимых просил гособвинитель.



Фото: realnoevremya.ru

В конце ноября 2021 года Сергия признали виновным по трем статьям: в самоуправстве, в нарушении права на свободу вероисповедания и в склонении к совершению самоубийства. Его задержали 29 декабря 2020 года во время штурма спецназом Среднеуральского женского монастыря. Он отрицал пандемию коронавируса и проклинал тех, кто закрывал храмы на период карантина.

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Айрат Назипов