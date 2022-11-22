Кабмин Татарстана постановил создать Центр пчеловодства и аквакультуры

В Татарстане создадут автономную некоммерческую организацию «Центр пчеловодства и аквакультуры Республики Татарстан» по предложению Минсельхоза РТ, соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.



Министерству сельского хозяйства и продовольствия Татарстана поручено стать учредителем организации. В 30-дневный срок необходимо утвердить ее устав, обеспечить государственную регистрацию и провести иные действия, связанные с ее созданием.

При создании организации учредитель вносит добровольный имущественный взнос в размере 10 тысяч рублей за счет бюджета Татарстана до 30 апреля 2023 года.

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Фото: realnoevremya.ru

Цель новой структуры — сохранить основные функции деятельности по развитию пчеловодства и аквакультуры в республике, которые раньше были закреплены за ликвидируемым ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства Республики Татарстан». Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко