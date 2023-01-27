В Менделеевске осудили продавщицу салона сотовой связи — она присвоила товары на 425 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Менделеевске вынесли приговор 24-летней продавщице салона сотовой связи. Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в крупном размере):

— В суде установлено, что в мае 2022 года подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на своем рабочем месте в салоне сотовой связи на ул. Бурмистрова, похитила товары на общую сумму 425 тысяч рублей. После этого она направилась в Екатеринбург для сбыта похищенного, — сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Свою вину женщина полностью признала. Ей назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце октября прошлого года в Татарстане вынесли приговор 33-летнему жителю Азнакаева. Его признали виновным в краже телефона на детской площадке. Мужчину отправили в колонию общего режима на 8 месяцев.

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Айрат Назипов